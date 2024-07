Hill vindt dat Verstappen sorry moet zeggen tegen Lambiase

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor veel controverse in Hongarije. Hij was woedend op zijn team Red Bull Racing en hij meldde zich meerdere keren scheldend op de boordradio. Volgens Damon Hill moet Verstappen zijn excuses aanbieden aan zijn engineer Gianpiero Lambiase.

Verstappen was in Hongarije geen tevreden man. Hij hekelde de strategie van Red Bull, was niet blij met zijn RB20 en hij was ontevreden met de positie waarop hij rond reed. Normaal gesproken zijn Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase twee handen op één buik, maar op de Hungaroring leken ze wel een stelletje in een relationele crisis. Verstappen fakkelde zijn team af en hij liet Lambiase duidelijk weten wat hij dacht.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill schrok zich een hoedje toen hij de tirades van Verstappen hoorde. De oud-coureur deelde zijn mening over Verstappen in gesprek met Sky Sports: "Ik vond dat Max een beetje gefrustreerd klonk. Hij zat de hele tijd te klagen, hij klonk nogal wat wanhopig als je het mij vraagt. De manier waarop hij tegen Lambiase sprak vond ik wel heel brutaal. Ik vind dat hij een excuus van Max verdient. Ik ben zelf nog een beetje van de oude stempel, misschien komt het daardoor. Als mijn kind zo tegen mij zou praten, zou ik er toch nog eens een goed gesprek over voeren."