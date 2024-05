Verstappen juicht: "Eén van de beste turnarounds van de afgelopen jaren"

Het leek er in Imola lang niet op dat Red Bull Racing zou kunnen meevechten om de topposities. De snelheid viel tegen en Max Verstappen was gefrustreerd. Op zaterdag sloeg Verstappen keihard terug en pakte hij de pole position. Hij ziet het zelf als één van de grootste turnarounds van de afgelopen jaren.

Verstappen foeterde op vrijdag nog over zijn team. Hij sprak van een rampzalige vrijdag, en hij stelde dat het haast niet slechter kon gaan. In de derde vrije training op zaterdagochtend ging het nog steeds niet goed, dus veel mensen verwachtten een extreem spannende kwalificatie. Dat gebeurde ook, maar Verstappen kwam als winnaar bovendrijven. Hij greep de pole position met een minimale voorsprong op de McLarens en de Ferrari's.

Verstappen was na afloop enorm trots op zijn eigen resultaat. De Nederlandse regerend wereldkampioen stelde dat dit eigenlijk bijna nooit voorkomt. Bij Motorsport.com sprak hij zich uit: "Ik denk dat dit een van de beste turnarounds is van de laatste paar jaar. Het is een tijd geleden dat we er zo ver af zaten. Vorig jaar stonden we natuurlijk in Singapore er het hele weekend niet goed voor. Dat was in zijn geheel een verschrikkelijk weekend. Maar hier zaten we er ook behoorlijk ver vanaf, maar gelukkig wisten we het tij te keren. De laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt, zal zeker vijf of zes jaar geleden zijn."