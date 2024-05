Hamilton vreest voor slecht resultaat: "Weet het niet met deze balans"

Lewis Hamilton kende een teleurstellende kwalificatie in Imola. Hij hoopte veel beter voor de dag te komen dan in de voorgaande raceweekenden, maar hij kwam niet verder dan de achtste tijd. Hamilton wist na afloop ook even niet meer wat er allemaal aan de hand was.

Mercedes introduceerde op vrijdag een vrachtlading aan nieuwe onderdelen. Ze hopen hiermee terug te kunnen slaan, want de achterstand op Red Bull Racing, McLaren en Ferrari is nu wel heel erg groot. Hamilton voelde zich goed in de vrije trainingen, maar in de kwalificatie had hij het weer ouderwets lastig. Hamilton kwam niet verder dan de achtste tijd, en daar baalde hij heel erg van.

Hamilton gaf na afloop dat hij had genoten, omdat hij kwalificaties altijd heel erg leuk vindt. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd door Sky Sports gevraagd hoe moeilijk de race zal worden: "Met deze balans weet ik dat echt niet. Onze auto bevindt zich op het scherpst van de snede. We voeren tussen de sessies door slechts de kleinste veranderingen door, we proberen geen grote dingen te veranderen, zoals we dat in het verleden wel deden. Vrijdag voelde het heel goed aan, de updates voelden geweldig aan op de baan."