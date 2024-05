Mercedes onder de indruk van veelbesproken Antonelli

In Imola gaat het veel over Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan rijdt dit weekend in de Formule 2, maar iedereen gaat er vanuit dat hij volgend jaar in de Formule 1 rijdt. James Allison laat weten dat ze bij Mercedes enorm onder de indruk zijn van Antonelli.

Antonelli is onderdeel van het opleidingsteam van Mercedes. Hij wordt gezien als het nieuwe toptalent van de autosport, en hij geldt zelfs als een kanshebber voor het Mercedes-zitje voor 2025. In de afgelopen weken maakte hij al meters tijdens speciale testdagen van Mercedes. Hij reed ook op Imola, en daar zag Mercedes veel mooie dingen. De tevredenheid is enorm groot en men ziet veel in Antonelli.

Technisch directeur James Allison deelt in Imola het enthousiasme van Mercedes. Het Britse Mercedes-kopstuk werd naar Antonelli gevraagd tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers: "Ik heb met de engineers gesproken die met hem hebben gewerkt. Hij is een jonge, enthousiaste coureur, en hij is heel erg snel, hij heeft een stabiele pace. Tot recent had hij nog niet in een Formule 1-wagen gereden, maar na een paar rondjes leek het wel alsof hij al eeuwen met deze auto's rijdt. Hij stapte met een open blik in deze auto's. Hij voelt wat je van hem verwacht."