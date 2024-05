Red Bull ontvangt flinke boete na eerste vrije training

Het team van Red Bull Racing kende geen extreem sterke eerste vrije training in Imola. Max Verstappen en Sergio Perez hadden het lastig in hun RB20. De training kreeg nog een staartje voor Perez, want de stewards hebben hem een flinke boete gegeven.

Na afloop van de eerste vrije training bleek namelijk dat Perez de snelheidslimiet in de pitlane had overschreden. Voor dit evenement geldt er een maximale snelheid van 80 kilometer per uur in de pitlane. Perez reed tien minuten voor het einde van de sessie namelijk met 89,8 kilometer per uur door de pits. Dat mag niet, en de stewards hebben dan ook flink ingegrepen. Ze hebben Red Bull Racing een boete van 1000 euro gegeven na afloop van de training.