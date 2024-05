Bearman vindt niet dat hij recht heeft op Haas-zitje

Oliver Bearman zit dit weekend weer achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Brit rijdt de eerste vrije training voor het team van Haas. Bearman geldt als de favoriet voor een zitje bij Haas in 2025, maar hij stelt zelf dat hij daar zeker geen recht op heeft.

Bearman maakte eerder dit jaar onverwachts zijn debuut in Jeddah. Hij verving bij Ferrari de zieke Carlos Sainz en dat deed hij zeker niet slecht. Bearman pakte direct WK-punten, en hij focuste zich snel weer op de Formule 2. Dit weekend bestuurt hij de Haas van Kevin Magnussen in de eerste vrije training op het circuit van Imola. De kans is zeer groot dat Bearman in 2025 één van de coureurs van Haas is.

Er komt sowieso een zitje vrij, omdat Nico Hülkenberg vertrekt naar Sauber. In Imola blijft Bearman met beide benen op de grond staat als hij zijn kansen voor 2025 bespreekt met de internationale media: "Natuurlijk zie ik het als mijn kans, maar het feit dat er een zitje vrij is, betekent niet dat ik er recht op heb. Ik moet het nog steeds verdienen met goede prestaties in de Formule 2, maar nog meer met de zes vrije trainingen die ik dit jaar rijd. Ik moet goed presteren en laten zien dat ik klaar ben om volgend jaar de sprong naar de Formule 1 te wagen. Ik heb geen doelen gesteld. De druk komt van mezelf, want ik heb de neiging mezelf veel druk op te leggen."