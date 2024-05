Alonso wil dat Aston Martin op Red Bull gaat lijken in 2026

Het team van Aston Martin barst van de ambities. De Britse renstal van de Canadese zakenman Lawrence Stroll wil gaan vechten met de topteams. Fernando Alonso stelt dat Aston Martin in 2026 het Red Bull Racing van 2022 moet gaan worden in de Formule 1.

In 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Zowel de motoren als het chassis gaan er vanaf dat jaar volledig anders uitzien. Voor de teams betekent dat dat ze aan de bak moeten gaan. De laatste grote regelwijziging vond plaats in 2022, en toen greep Red Bull mede dankzij de ontwerpen van Adrian Newey de macht. Of zo'n machtsovername weer gaat plaatsvinden in 2026 is natuurlijk niet duidelijk, maar bij Aston Martin droomt men groot.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso gebruikt de Red Bull-dominantie als inspiratiebron. De Spanjaard wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat iedereen de reglementen van 2026 het belangrijkste vindt. Adrian wist het meeste uit de huidige regels te halen. In 2014 was het Mercedes dat er het meeste uit wist te halen. Je weet niet wat er in 2026 gaat gebeuren in onze sport. Wij willen in ieder geval het Mercedes van 2014 of het Red Bull Racing van 2022 worden, en ik denk dat heel erg veel teams daar ook op hopen."