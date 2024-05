Vasseur denkt dat komst Hamilton impact heeft op Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit seizoen over naar het team van Ferrari. Frédéric Vasseur kijkt uit naar de komst van Hamilton, en hij stelt dat zijn komst zeker een impact zal hebben op het team.

Afgelopen winter werd bekend dat Hamilton de stap naar Italië gaat zetten. Het nieuws kwam voor veel mensen als een enorme verrassing, en men kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe avontuur van Hamilton. Het is nog maar de vraag of Hamilton bij Ferrari op jacht kan gaan naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Ferrari heeft in de afgelopen maanden in ieder geval wel een flinke metamorfose ondergaan met de komst van meerdere kopstukken.

Werk

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt in ieder geval uit naar de samenwerking met Hamilton. Vasseur legt in een interview met Motorsport.com uit wat zijn verwachtingen zijn: "De input van Lewis of een andere coureur draait niet alleen maar om de rondetijden in de kwalificaties, dat staat wel vast. Het gaat om de finaliteit van het werk. Dat is wat we allemaal op een zaterdag of een zondag kunnen zien, maar uiteindelijk gaat het werk van de coureur verder dan dat. Dat begint soms zes of acht maanden voor de start van het seizoen."

Jong team

Volgens Vasseur kan een coureur het verschil maken door ervaring te delen, en aan te geven hoe bepaalde dingen kunnen worden aangepakt. Volgens de Franse teambaas is Ferrari eigenlijk nog een 'jong' team, en kan Hamilton helpen: "Het gaat hier niet alleen om de leeftijd, maar ook de hoeveelheid ervaring die we samen hebben, de zeges die we samen hebben gepakt. Dus dat betekent dat we nog best jong zijn. Om dan iemand erbij te hebben met zo'n enorme achtergrond en ervaring, dan zal dat zeker een impact hebben."