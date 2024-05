Domenicali bemoeit zich niet met Horner-affaire

Het team van Red Bull Racing kent een onrustig jaar. Op de baan presteren ze zeer sterk, maar naast de baan is het rommelig. De zaak rondom teambaas Christian Horner hangt nog steeds boven het team, maar Stefano Domenicali stelt dat de affaire geen negatieve gevolgen heeft voor de Formule 1.

Het Red Bull-concern opende begin dit jaar een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdende gedrag van Horner. De Brit werd vlak voor de start van het seizoen vrijgesproken, en daarmee was voor hem de kous af. De zaak zorgde echter wel voor veel geruchten, en die zijn nog lang niet voorbij. In de afgelopen weken was het rustig, maar dat betekent niet dat de zaak over is.

Gevolgen

Er zijn nog veel vraagtekens, maar Formule 1-CEO Stefano Domenicali wil er in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna niets over zeggen. Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com spreekt Domenicali zich uit: "Als Formule 1 laten we bedrijven, in dit geval de teams, de regels en hun interne gedragscodes volgen. Daar nemen ze uiteraard de verantwoordelijkheid voor. Deze affaire heeft enkele emotionele pieken gezien, maar de Formule 1 als geheel heeft hierdoor geen negatieve gevolgen meer."

Verantwoordelijkheid

Domenicali wil er verder ook niet te veel over kwijt. Wel stelt de Italiaan dat de Formule 1 de zaak wel in de gaten moet blijven houden: "Ik hoop natuurlijk dat alles op correcte wijze wordt afgehandeld en daar hebben we ook om gevraagd, maar we kunnen ons niet bemoeien met een kwestie waar we niets van weten. Bovendien begeven we ons dan op een gebied dat niet onze verantwoordelijkheid is. Ik weet niet wat de toekomst mogelijk in petto heeft, maar ik kan zeggen dat we eventuele ontwikkelingen nauwgezet volg."