Doohan werkt met F1-wagen Alpine testdagen af op Zandvoort

Het team van Alpine is deze week aanwezig in Nederland. De Franse renstal is namelijk bezig met een uitgebreid testprogramma voor reservecoureur Jack Doohan. De Australiër werkt deze week een aantal testdagen af op het circuit van Zandvoort.

Zandvoort is niet vaak het toneel voor tests van Formule 1-teams, maar deze week is dat wel het geval. Doohan begon op dinsdag met testen, en vandaag werkt hij de tweede en laatste testdag van de week af. Hij zit achter het stuur van de Alpine A522 uit 2022. De teams mogen ongelimiteerd testen met deze wagens, en dat betekent dat Doohan zich kan uitleven. Bezoekers van het circuit spotte Doohan al, en ook de Zandvoortse Courant maakte melding van de test. Op Instagram deelt Doohan zelf ook beelden van de test.