Vasseur wil Red Bull tot fouten dwingen

Het team van Ferrari wil echt de strijd aan kunnen gaan met Red Bull Racing. De Italiaanse renstal heeft het gat met Red Bull al een beetje verkleind, maar Frédéric Vasseur wil meer. Hij wil kunnen toeslaan als Red Bull een fout maakt onder druk. De Fransman barst van de ambities.

Ferrari is één van de achtervolgers van Red Bull. De Oostenrijkse renstal is nog steeds oppermachtig in de Formule 1, maar de concurrentie is overduidelijk dichter bij gekomen. In Australië profiteerde Ferrari van de uitvalbeurt van Max Verstappen, en wist Carlos Sainz te winnen. Ook in Miami werden Verstappen en Red Bull verslagen, maar toen wist Ferrari niet toe te slaan, en ging de zege naar McLaren-coureur Lando Norris.

Comfortabele positie

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil Red Bull in ieder geval onder druk gaan zetten. Hij stelt dat ook Red Bull onder druk fouten kan maken. In een interview met Motorsport.com is hij daar duidelijk over: "Vorig jaar bevonden ze zich in zo'n comfortabele positie, dat we hen nooit, of bijna nooit, in een situatie konden brengen waarin ze een beslissing moesten nemen. Het maakte niet uit of het plan A of plan B was, ze lagen voorop. We moeten er zo dicht mogelijk achter zitten en ze onder druk zetten om de juiste vragen te stellen, en dat ze dan soms een foute keuze maken. Wanneer zij fouten maken, moeten wij er staan."

Sneller

Vasseur wil uiteraard veel meer doen dan alleen Red Bull onder druk zetten. De Fransman benadrukt dat Ferrari op termijn sneller moet zijn dan Red Bull: "Het doel is absoluut om sneller te zijn. We moeten er niet achter blijven en op iets wachten. Vorig jaar ging het zo makkelijk voor ze door een voordeel van vijf of zes tienden, dat zelfs als ze een slechte start hadden, ze genoeg marge hadden om één auto per ronde in te halen. Na vijf rondjes lagen ze dan voorop. Als de groep veel dichter bij elkaar zit, en je hebt maar één of twee tienden voorsprong, dan kun je niet inhalen."