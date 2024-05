'Ferrari-updates functioneren zoals verwacht'

Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk raceweekend. In Imola verschijnt Ferrari voor het eerst aan de start met de zwaar geüpdatete SF-24. De verwachtingen zijn hoog, maar het lijkt er op dat Ferrari probeert om met beide voeten op de grond te blijven staan.

Het is geen geheim dat Ferrari in Imola gaat rijden met een soort 2.0-versie van de SF-24. Vorige week werkte Ferrari een filmdag af op het circuit van Fiorano, en daar kregen Charles Leclerc en Carlos Sainz voor het eerst de kans om te rijden met de updates. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno laat de eerste data zien dat de onderdelen presteren zoals men had verwacht.

Het Italiaanse medium meldt ook dat de vlag nog niet uit gaat bij Ferrari, men weet namelijk heel erg goed dat het slechts om een filmdag ging. Tijdens deze filmdagen mogen de teams niet rijden met alles wat ze in zich hebben, ze moeten bijvoorbeeld gebruik maken van speciale banden voor filmdagen. Volgens Formu1a.Uno wil men bij Ferrari dan ook niet te vroeg gaan juichen, want de data die ze hebben verzameld op Fiorano zegt nog niet alles. Aankomend weekend krijgt men in ieder geval voor het eerst een echt beeld van de nieuwe onderdelen.