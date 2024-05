Hill ziet snel McLaren: "Maar ze moeten wel Verstappen verslaan"

Het team van McLaren won anderhalve week geleden de Grand Prix van Miami. Lando Norris kwam op het circuit rondom het Hard Rock Stadium als eerste over de streep. Damon Hill denkt dat McLaren de strijd met Red Bull kan aangaan, maar dat ze het nog wel moeten opnemen tegen Max Verstappen.

Norris wist Verstappen te verslaan in Miami. De Brit profiteerde van de Safety Car, en van het feit dat Verstappen vloerschade had opgelopen toen hij over een paaltje was gereden. Norris was blij met zijn zege, en bij McLaren hoopt men dat ze dit jaar vaker met Red Bull kunnen gaan vechten. Het is nog maar de vraag of dat gaat lukken, maar het is wel duidelijk dat ze het gat met Red Bull hebben verkleind.

Racepace

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vraagt zich af of McLaren ook in Imola kan schitteren. De Brit spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Het is geweldig dat ze vooruitgang hebben geboekt, en de racepace was er in Miami zeker al. Er is wel een klein voorbehoud. Het lijkt er dit seizoen namelijk echt op dat, als je als coureur in het verkeer zit, en de luchtstroom wordt verstoord, de banden daar erg onder lijden. Daarom is het een grote bonus als je vooraan rijdt, maar we moeten hier ook de Safety Car benoemen."

Max Verstappen

Hill denkt dat McLaren het zwaar gaat krijgen in de directe strijd met Red Bull Racing. Hij denkt dat de Oostenrijkse renstal nog altijd zeer goed voor de dag kan gaan komen: "De pure snelheid van de Red Bull is er nog steeds en ik verwacht niet dat de van de ene op de andere dag zal verdwijnen. Ik denk wel dat er waarschijnlijk nog wel wat werk aan de winkel is. Laten we eerlijk zijn, het zou geweldig zijn als McLaren genoeg vooruitgang heeft geboekt om net zo snel te zijn als Red Bull. Maar ze moeten nog steeds Max Verstappen verslaan."