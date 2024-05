Verstappen wil winnen: "Liefst met twintig seconden voorsprong"

Max Verstappen aast dit jaar op zijn vierde wereldtitel op rij. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is in ieder geval goed aan het seizoen begonnen, want hij won al vier Grands Prix. Verstappen geniet van zijn zegetocht, hij wil het liefst met een voorsprong van twintig seconden winnen.

Verstappen is al geruime tijd oppermachtig in de Formule 1. In 2021 versloeg hij Lewis Hamilton in een titanenduel, en in de jaren daarna domineerde Verstappen de Formule 1. De Nederlander won een vrachtlading aan races, verbrak enorm veel records, en hij speelde met de concurrentie. Dit jaar is Verstappen ook snel, maar de concurrentie lijkt iets dichterbij te zijn gekomen.

Verstappen zelf geniet van het winnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt door Sky Sports gevraagd of hij het liefst met een flinke voorsprong over de streep komt, of dat hij wil winnen na een spannend duel: "Het liefst met een marge van twintig seconden. Ik heb mijn hele leven al close gevechten gehad, en ik vind het nu veel leuker als we zeker weten dat we met een grote marge kunnen winnen. Dat is natuurlijk niet helemaal wat de fans willen horen, maar ik ben een eerlijke vent. Ik kom hier om te winnen en om mijn eigen succes te creëren."