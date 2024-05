Coulthard neemt het op voor teleurstellend Mercedes

Het team van Mercedes is op een tegenvallende manier aan het huidige seizoen begonnen. Ze kunnen nog niet vechten met Red Bull Racing, Ferrari en McLaren, en dat doet pijn. David Coulthard stelt dat de verschillen heel erg klein zijn, maar dat Mercedes wel door een moeilijke periode gaat.

Mercedes hoopte dit jaar eindelijk mee te kunnen strijden om de zeges. Na twee tegenvallende jaren, moest dit seizoen de weg omhoog worden ingezet. Dit mislukte volledig, want in de eerste zes races heeft Mercedes nog amper iets laten zien. Lewis Hamilton en George Russell moeten vooral vechten in het middenveld, en daar zijn ze vanzelfsprekend niet heel erg tevreden mee.

Verschil

Oud-coureur David Coulthard leeft mee met de mensen bij Mercedes. Coulthard stelt dat ze het eigenlijk niet zo super slecht doen. Bij Channel 4 spreekt hij zich uit: "Het is voor ons allemaal teleurstellend. We willen dat George en Lewis kunnen meestrijden. Het zijn coureurs met veel kwaliteiten en eentje is ook een zevenvoudig wereldkampioen. Mercedes gaat door een moeilijke tijd, maar ze hebben het moeilijk in één van de meest competitieve periodes in de Formule 1. In China was het verschil tussen de eerste en de laatste plaats anderhalf procent. Moet je nagaan, het verschil tussen Usain Bolt en de man op de achtste plaats was twee procent op de honderd meter!"

Perspectief

Coulthard vindt dat iedereen dit in het achterhoofd moet houden als ze over Mercedes spreken. De Schot legt zijn opvatting verder uit: "Je moet het in perspectief zien. De marges zijn gewoon ontzettend klein. Maar zo zit de Formule 1 wel in elkaar, de sport vertegenwoordigt de allerbesten. George en Lewis zijn echt twee geweldige coureurs. Ze moeten zich focussen op hoe ze hun auto kunnen verbeteren. Dat neemt echter niet weg dat het momenteel een moeilijke periode voor ze is."