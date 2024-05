Norris vol vertrouwen: "Zei begin dit jaar dat we konden winnen"

Lando Norris won afgelopen weekend in Miami zijn eerste Grand Prix. De Britse McLaren-coureur moest er lang op wachten, maar het is hem eindelijk gelukt. Aan begin van het jaar riep Norris al dat het mogelijk was, en hij is blij dat hij zijn criticasters nu de mond heeft kunnen snoeren.

Norris geldt al geruime tijd als één van de grootste talenten van de Formule 1. In de afgelopen jaren liet hij veel mooie dingen zien, maar een zege zat er nog niet in. In Miami vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats, en wist Norris eindelijk een Grand Prix te winnen. Hij was enorm trots op zichzelf, en hij deelde zijn vreugde na afloop met zijn team, en met zijn concullega's. Wat opviel, was dat iedereen enorm blij voor hem was.

Norris begon het seizoen vol vertrouwen, en dat heeft zich nu uitbetaald. De Britse coureur verwees in gesprek met de internationale media naar zijn eerdere uitspraken: "Ik zei aan het begin van het jaar al dat we races konden winnen. Veel mensen twijfelden daaraan, maar het is een feit dat ik dat heb gezegd. Ik denk dat ze twijfelden of McLaren races kon winnen. Ik had vertrouwen en ik wist diep van binnen dat onze tijd eraan zat te komen. Het team heeft fantastisch werk geleverd, vorig jaar zaten we hier niet eens in Q2 in de kwalificatie!"