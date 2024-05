Vasseur ziet regelwijziging niet zitten: "Stewards hebben juiste tools"

Het ging afgelopen weekend in Miami veelvuldig over de manier van straffen uitdelen. Kevin Magnussen ontving veel tijdstraffen en strafpunten, waardoor hij nu op de rand van een schorsing staat. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt het niet nodig om de regels te gaan aanpassen.

Magnussen maakte het heel wel heel erg bont in Miami. In de sprintrace had hij de opdracht gekregen om zijn teamgenoot Nico Hülkenberg rugdekking te geven. Magnussen verdedigde zijn positie ten opzichte van Lewis Hamilton. De Brit werd meerdere keer van de baan gedrukt door Magnussen, en laatst genoemde ontving dan ook veel tijdstraf. Voor zijn overtredingen kreeg Magnussen ook meerdere strafpunten, waardoor hij nu dicht bij een schorsing is.

Magnussen stelde dat allen straffen volledig terecht waren. Men vroeg zich dan ook af of de regels omtrent de straffen niet moeten worden aangepast. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat aan de internationale media weten dat dit niet nodig is: "De stewards hebben de juiste tools. Ze kunnen voor elke overtreding twee penaltypunten geven. Als Magnussen elke keer weer tien seconden straftijd krijgt, dan kan hij vier keer twee strafpunten krijgen en dan is hij geschorst. De stewards hebben alle beschikbare middelen. We hoeven die regel niet opnieuw te wijzigen. Ik denk niet dat dit nut heeft, we hebben nu genoeg regels."