Marko zag magisch rondje van Verstappen: "Had dit niet verwacht"

Max Verstappen reed vandaag een geweldige kwalificatie in Imola. Na drie tegenvallende vrije trainingen, sloeg hij in de kwalificatie ongekend hard terug. De verschillen waren klein, maar niemand zag aankomen dat Verstappen zich zo zou herstellen. Helmut Marko was een trots man na de kwalificatie.

Op vrijdag stelde Verstappen nog dat het haast niet slechter kon gaan. In de eerste vrije training worstelde Verstappen met zijn auto, en dat is iets wat al zeer lang niet meer was voorgekomen. Ook in de derde vrije training was Verstappen niet enorm snel, het ging wel ietsje beter, maar voor Verstappen was dat niet genoeg. Het team werkte hard door, en in de kwalificatie liet Verstappen weer eens zien waarom hij wordt gezien als de titelfavoriet.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots op Verstappen. De Oostenrijker gaf eerlijk toe dat hij dit niet zag aankomen. Hij deed zijn uitspraken voor de microfoon van de Duitse tak van Sky Sports: "Ik had dit niet verwacht. Ik heb voor de sessie tegen Max gezegd dat we een magische ronde nodig hadden. Die hebben we gezien! Zijn race-engineer deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij tegen een pole voor Max zou wedden. Dat was ik echter ook, dat geef ik eerlijk toe. Het pakt toch zo uit en de eerste sector was onderscheidend. Daar pakte hij twee tienden."