Horner trots op 'emotionele' Verstappen

Na een rampzalige start van het weekend, sloeg Max Verstappen snoeihard terug in de kwalificatie. De Nederlander greep de pole position, en daar was hij enorm blij mee. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was enorm trots op Verstappen, hij hoorde dat het veel betekende voor Verstappen.

Verstappen worstelde in de eerste drie vrije trainingen met zijn RB20. Het was een zeldzaam tafereel, want normaal gesproken past Verstappen de Oostenrijkse bolide als een handschoen. In de kwalificatie vielen alle puzzelstukjes op de juiste plek, en dat resulteerde in de pole position. Verstappen trok het resultaat over de streep, en daarmee evenaarde hij het record van Ayrton Senna van de meeste poles op rij.

Buemi

Red Bull-teambaas Christian Horner was trots op Verstappen én het team. De Brit klapte zijn handen stuk in gesprek met Viaplay: "Dit was simpelweg uitmuntend. We hadden het vrij lastig op vrijdag. Het team heeft vannacht goed werk geleverd, ook in het Verenigd Koninkrijk, waar Sébastien Buemi in de simulator zat. Hij heeft tot de vroege uurtjes doorgewerkt. We hebben de auto nu weten te verbeteren. Dat zagen we ook al in VT3, en ik denk dat de engineers die lijn hebben doorgezet richting de kwalificatie. Daarnaast moest Max ook leveren, hij heeft deze uit het vuur gesleept."

Emoties

Verstappen reageerde razend enthousiast toen hij te horen kreeg dat hij de pole had gepakt. Ook Horner hoorde dat, en dat is volgens de teambaas ook iets wat zeer speciaal is: "Je kon ook horen wat dit voor Max betekende. Hij laat normaal gesproken niet zoveel emotie horen nadat hij een pole position heeft gepakt. Deze pole betekende gewoonweg heel erg veel voor hem."