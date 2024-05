Brown duidelijk: "Max wint de titel niet in een andere auto"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won vier van de eerste zes races, en hij gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Zak Brown is onder de indruk, maar hij denkt dat Verstappen niet zou winnen in een andere auto.

Red Bull is al sinds 2022 oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de reglementen goed begrepen, en ze kunnen dit jaar met Verstappen voor het vierde jaar op rij wereldkampioen worden. Dit jaar krijgt Red Bull meer weerstand, vorige week in Miami werden ze verslagen door McLaren-coureur Lando Norris. Maar toch ziet men Red Bull nog als de favoriet voor de komende races.

Ook McLaren-CEO Zak Brown is onder de indruk van Verstappen. De Amerikaan denkt echter dat er wel een kanttekening moet worden geplaatst bij de successen. In de podcast 'Beyond the Grid' wordt Brown gevraagd of hij liever een goede coureur of een goede ontwerper heeft: "Uiteindelijk heb je beide nodig. Ik denk niet dat je zonder een stercoureur gaat winnen, dus je hebt beide nodig. Het begint met de auto. Mensen vragen me altijd of het de auto of de coureur is, maar het is beide. Op dit moment denk ik dat er zes of zeven coureurs op de grid staan, die wereldkampioen zouden worden in de Red Bull. En zo geweldig als Max is, hij is één van de besten ooit, ik denk niet dat Max de titel zou winnen in een andere auto."