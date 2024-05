Red Bull-kopstuk verwacht successen in 2026

Het team van Red Bull Racing is dit jaar nog ijzersterk in de Formule 1. Max Verstappen won vier van de eerste zes races, en hij gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap. In 2026 gaan er nieuwe reglementen geleden in de Formule 1, maar volgens Oliver Mintzlaff kan Red Bull dan ook heersen.

Red Bull heeft sinds 2022 de touwtjes in handen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft de reglementen het beste begrepen, en de andere teams zijn nog altijd bezig met een inhaalslag. Red Bull is nog altijd sterk, al werden ze dit jaar wel verslagen door Carlos Sainz in Australië, en door Lando Norris in Miami. Het is de verwachting dat Red Bull tot 2026 blijft heersen, maar daarna kan er van alles gebeuren.

Domineren

Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff denkt dat het allemaal goed gaat komen. Vanaf 2026 rijdt Red Bull met eigen motoren die ze samen met Ford aan het ontwikkelen zijn. Volgens de geruchten zijn die krachtbronnen niet zo krachtig, maar Mintzlaff is positief tegenover Bild: "We willen in 2026 doorgaan waar we nu staan: aan de top van de Formule 1. Er is natuurlijk geen garantie, maar we hebben bewezen dat grote regelwijzigingen aankomen, en andere zijn er al drie jaar niet in geslaagd het gat met ons te dichten. Max zal dat ook hebben gemerkt en het geeft me een positief gevoel over de toekomst."

Volgende fase

Mintzlaff weet dat het ontwikkelen van een eigen krachtbron een enorme stap is. De CEO maakt zich echter geen zorgen, want Red Bull is samen met Ford al geruime tijd bezig met het project: "We zijn niet sinds gisteren bezig met de voorbereidingen voor 2026. Natuurlijk is het bouwen van onze eigen motor een grote taak en uitdaging, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we deze stap onder de knie kunnen krijgen. Dit is de volgende fase in de ontwikkeling van Red Bull."