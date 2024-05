Piastri ontvangt gridstraf en verliest tweede startplek

Oscar Piastri is zijn tweede startplek in Imola kwijtgeraakt. De Australische McLaren-coureur moest zich na afloop van de kwalificatie melden voor een moment met Kevin Magnussen in het begin van de kwalificatie. Dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

In het eerste kwalificatiegedeelte was Magnussen bezig met een vliegende ronde. Hij kwam echter Piastri tegen, die helemaal niet doorhad dat Magnussen eraan kwam. Het rondje van de Deen was verpest, en beide heren mochten op de thee komen bij de stewards. Daar werd besloten dat Piastri de schuldige was, en hij ontving een gridstraf van drie plekken. Hij start dus als vijfde in plaats van tweede. Piastri gaf aan dat hij door de natuur van de baan, hij Magnussen niet kon zien aankomen. Hij kreeg toch een straf, omdat zijn team hem niet waarschuwde.