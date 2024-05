Norris denkt dat relatie met Verstappen gaat veranderen

Lando Norris won afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix. In Miami wist hij Max Verstappen achter zich te houden, en dat was knap. De twee coureurs kunnen het zeer goed met elkaar vinden, maar Norris denkt dat de relatie wel kan gaan veranderen als ze meer gaan strijden.

Norris reed een zeer goede race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. De Britse coureur had geluk met de Safety Car, maar bij de herstart wist hij Verstappen achter zich te houden. Daarna sloeg hij relatief eenvoudig een gat, en zijn zege kwam niet in gevaar. Zijn overwinning gaf hem veel vertrouwen, want Norris hoopt dat hij in de nabije toekomst nog vaker kan gaan vechten met zijn goede vriend Verstappen.

De twee kunnen de degens dus vaker met elkaar gaan kruisen. Norris denkt dat dit er wel voor kan gaan zorgen dat zijn relatie met Verstappen gaat veranderen. Hij legt dat uit aan zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik weet zeker dat het zal gaan veranderen. Ik wil het niet op een negatieve maner zeggen, want we hebben heel erg veel respect voor elkaar. We kunnen met elkaar overweg, en we hebben gewoon veel respect voor elkaar. Ik voor hem en hij voor mij. Ja, ik kijk ernaar uit om hem echt uit te dagen. Ik denk dat Max één van de beste coureurs ooit in de Formule 1 is. Dus als ik mezelf tegen hem zou kunnen bewijzen, dat is precies wat ik wil."