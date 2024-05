Problemen bij Red Bull: "Kalmte is verdwenen"

Het team van Red Bull Racing is ook dit jaar weer zeer sterk in de Formule 1. Ze werden afgelopen weekend in Miami verslagen door Lando Norris, maar de Oostenrijkse renstal lijkt nog steeds zeer sterk te zijn. Volgens Giancarlo Minardi heeft Red Bull een probleem, omdat ze de kalmte zijn verloren.

Red Bull en Max Verstappen komen ook dit jaar weer goed voor de dag. Verstappen wist al te winnen in Bahrein, Saoedi-Arabië, Japan en China. De Nederlander heeft een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap, maar in Miami werd wel duidelijk dat de concurrentie iets dichter bij is gekomen. Verstappen lijkt zich nog geen zorgen te maken, maar Red Bull beleeft wel een jaar waarin het rommelt achter de schermen.

Voormalig Minardi-teambaas Giancarlo Minardi vervult vandaag de dag een belangrijke rol in de Italiaanse autosport. Hij volgt de Formule 1 op de voet en op Minardi.it laat hij zijn licht schijnen op Red Bull: "Ze blijven het referentiepunt, al lijkt het erop dat ze de kalmte, waarmee ze zich in de afgelopen seizoenen voortdurende onderscheidden, door de bekende interne problemen zijn verloren. Verstappen blijft nog wel het richtpunt, hij pakte twee poles, hij won de sprintrace en hij kwam als tweede over de streep in Miami. Ik denk dat hij tevreden wilde zijn zonder te grote risico's te nemen."