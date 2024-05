Verstappen verrast met sprintpole: "Voelde verschrikkelijk!"

Max Verstappen kende een zeer sterke sprintkwalificatie in Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur liet geen steek vallen, al had hij het wel lastig. Verstappen pakte de sprintpole en hij gaf na afloop toe dat hij heel erg blij was met dit resultaat op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

Verstappen kreeg te maken met de nodige concurrentie in de sprintkwalificatie in Miami. De McLarens zagen er zeer snel uit in de eerste twee delen van de sessie, maar in SQ3 vielen ze door de mand. Oscar Piastri en Lando Norris kregen hun oranjekleurige wagens niet aan de praat op de zachte band, waardoor de man met het Orange Army de sprintpole kon grijpen. Daar leek hij zelf niet zoveel rekening mee te hebben gehouden.

Verschrikkelijk

Verstappen was vanzelfsprekend wel tevreden met het resultaat in deze sessie. De Nederlandse regerend wereldkampioen sprak zich met een grote grijns uit tegenover interviewster van dienst Naomi Schiff: "Om eerlijk te zijn voelde het echt verschrikkelijk aan! Misschien lag het gewoon aan die laatste sessie, want het was heel moeilijk om de banden aan de praat te krijgen. In SQ2 voelde het al niet goed aan, en SQ3 was voor mij vergelijkbaar. Ik kon me niet verbeteren op de softs, maar op een of andere manier zijn we eerste. Dat neem ik natuurlijk hartelijk in ontvangst!"

Lay-out

Verstappen weet niet waarom het niet helemaal naar wens ging in het allesbeslissende derde kwalificatiegedeelte. De wereldkampioen was er eerlijk over: "Om een of andere reden voelde het niet heel prettig aan om hier te rijden. In de training voelde het nog heel goed aan en reed ik comfortabel en vol zelfvertrouwen rond. In de kwalificatie was dat niet het geval. Misschien ligt het een beetje aan de lay-out. Na de training had ik het gevoel dat we om de pole konden vechten, maar in de kwalificatie voelde ik dat niet!"