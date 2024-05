Uitslag kwalificatie Miami: Verstappen grijpt pole en verslaat Ferrari's

De startopstelling voor de Grand Prix van Miami is bekend. Op het Miami International Autodrome werd zojuist de pole position gepakt door Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Carlos Sainz.

Q1

Het eerste kwalificatiegedeelte begon zeer druk. De coureurs vormden een grote file in de pitlane, en iedereen ging op jacht naar een snelle ronde. Traditiegetrouw wachtte Max Verstappen veel langer voordat hij de baan op ging, na zes minuten betrad hij het asfalt en noteerde hij de snelste tijd.

Het ging niet vanzelf voor Verstappen, want hij klaagde over problemen met zijn koppeling. Het werd snel opgelost, waarna hij geen problemen meer rapporteerde. In de laatste sector van de baan waren er wel veel problemen, want de filevorming zorgde voor hachelijke situaties. Daniel Ricciardo deed z'n best maar hij kon zijn sterke resultaat geen gevolg geven. Hij viel af, net als Valtteri Bottas, Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Guanyu Zhou.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie begon rustig. Minutenlang was er geen auto op de baan te vinden, en ging de aandacht uit naar de rijke toeschouwers in de neppe jachthaven. Na een paar minuten kwamen de coureurs de baan op en kon het spektakel beginnen.

Fernando Alonso worstelde overduidelijk met zijn Aston Martin en opvallend genoeg viel hij zelfs af in deze sessie. Het was een rampzalige kwalificatie voor Aston Martin, want ook Lance Stroll vond zijn waterloo. Alexander Albon vond bijna de muur in de laatste sector, maar hij hield zijn Williams heel. Samen met Alonso en Stroll viel hij af. Dat gold ook voor Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Q3

Onder aanvoering van Nico Hülkenberg kwamen alle tien de overgebleven coureurs de baan op in Q3. Verstappen begon razendsnel en hij was enorm snel in zijn eerste run. Het leek grap te gaan worden, want er leek nog veel in te zitten bij veel coureurs. Mercedes besloot hun coureurs in de tweede run de baan op te sturen op mediums, iets wat Lando Norris ook deed in Q2. Opvallend genoeg wist niemand zich te verbeteren in de tweede run, waardoor de pole van Verstappen op geen enkel moment echt in gevaar kwam.