Verstappen niet blij met Hamilton: "Dit gebeurt vaker."

Max Verstappen kende gisteren een frustrerende vrijdag in Imola. De regerend wereldkampioen worstelde met zijn RB20, en zijn racepace viel tegen. Aan het einde van de tweede vrije training kwam hij ook nog Lewis Hamilton tegen, en daar was hij allesbehalve blij mee.

Verstappen had op een betere start van het weekend gehoopt. Opvallend genoeg leek de RB20 in Imola haast onbestuurbaar, terwijl de Red Bull-bolide eerder in het seizoen nog op rails leek te liggen. Verstappen schoot meerdere keren door het grind, en hij meldde na afloop dat het een slechte dag was. Aan het einde van de tweede vrije training werd Verstappen ook nog geblokkeerd door Lewis Hamilton, en dat zorgde voor frustratie.

Verstappen maakte tijdens de sessie wilde armgebaren, en ook na afloop was hij kwaad. Hamilton bood zijn excuses aan, maar in gesprek met Motorsport.com kon Verstappen daar helemaal niets mee: "Dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. Je probeert altijd kalm te blijven, maar vandaag gebeurde het alweer. Aan de andere kant wil ik er eigenlijk ook niet te veel over gaan praten, omdat het helemaal niet ons probleem is. Vandaag waren we hier gewoon veel te langzaam, en dat moeten we zelf maar gaan oplossen."