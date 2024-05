Tsunoda ontvangt reprimande voor foute proefstart

Yuki Tsunoda moest zich gisteren na afloop van de tweede vrije training melden bij de stewards in Imola. De Japanse Visa Cash App RB-coureur had namelijk een fout gemaakt tijdens zijn proefstart. Hij kon opgelucht ademhalen, want hij kwam er goed vanaf met een reprimande.

Tsunoda maakte twintig minuten voor het einde van de tweede vrije training een onhandige fout. De Japanner wilde een proefstart maken, maar hij deed dat op de verkeerde plek. Wedstrijdleider Niels Wittich had de teams er in de event notes op gewezen dat proefstarts moesten worden uitgevoerd voor de pit exit-lampen. De plek waar Tsunoda zijn proefstart uitvoerde, werd door de stewards als gevaarlijk gezien. Men heeft besloten een reprimande uit te delen, en dit is zijn eerste reprimande van het jaar.