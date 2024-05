Brown stipt verbeterpunten van Piastri aan

Het team van McLaren is goed aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse renstal wist met Lando Norris te winnen in Miami, en ook in de voorgaande races ging het zeker niet slecht. Zak Brown is tevreden, en hij is ook lovend over Oscar Piastri. Toch ziet hij nog wat verbeterpunten bij de Australiër.

Piastri debuteerde vorig jaar in de Formule 1 in bij McLaren. De Australische coureur liet een goede indruk achter, maar hij moest nog wel een aantal dingen aanpakken. Hij stond in zijn debuutjaar direct op het podium, en hij wist zelfs de sprintrace in Qatar te winnen. Piastri wist Lando Norris regelmatig bij te houden, maar dit jaar is de Brit vooralsnog de sterkste. Dat betekent echter niet dat Piastri tegenvalt.

McLaren-CEO Zak Brown is enorm te spreken over zijn coureurs. De Amerikaan is van mening dat Piastri heel erg dapper en niet bang is. In de podcast 'Beyond the Grid' gaat Brown iets dieper in op zijn verwachtingen van Piastri: "Wat we nu zien is dat hij soms wat inconsistent is op het gebied van het bandenmanagement, maar dat komt wel goed met de ervaring. Als ik kijk naar de eerste anderhalf jaar van Lando, dan komt dat eigenlijk best wel overeen met de eerste anderhalf jaar die Oscar nu doormaakt."