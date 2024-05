Verstappen verklaart opmerkingen CEO: "Speelt veel op de achtergrond"

Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff sprak zich afgelopen weekend voor het eerst uit over de situatie bij Red Bull Racing. Hij liet duidelijk weten dat Max Verstappen bij het team blijft, en hij haalde uit naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Verstappen is blij met de werkzaamheden van Mintzlaff.

Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. De onrust binnen het team zorgde ervoor dat Verstappen zelfs werd gelinkt aan Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte meerdere keren met Verstappen, en Mintzlaff was daar wel klaar mee. In Miami haalde hij uit naar Wolff, en stelde hij dat Verstappen voor duizend procent bij Red Bull zal blijven.

Andere zaken

Verstappen reageerde in Miami op de woorden van Mintzlaff. De Nederlandse wereldkampioen is heel tevreden met het werk van de CEO en in gesprek met de internationale media duidt Verstappen de woorden van Mintzlaff: "Oliver is natuurlijk ook heel erg druk met andere zaken, hij doet niet alleen maar de Formule 1. Hij is er niet altijd bij, maar hij krijgt wel alles mee. Als hij hier rondloopt, dan krijgt hij er natuurlijk ook vragen over. Dat is misschien ook wel zijn rol."

Relatie

Mintzlaff sprak zich tot dit weekend nog niet in het openbaar uit over de zaken en geruchten. Nu deed hij dat wel, maar daar maakt Verstappen zich geen zorgen over: "Op de achtergrond gebeurt er natuurlijk veel meer dan wat er hier wordt gezegd. Ik praat best veel men hem. Natuurlijk is hij voor mij meer in beeld gekomen sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz. Ik wist voor die tijd wel dat hij bij Red Bull werkte en wat hij deed, maar daarna is hij meer naar voren geschoven. Dan krijg je automatisch meer met elkaar te maken. Het gaat hartstikke goed, en we hebben een heel goede relatie."