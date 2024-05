Norris wil niet te overmoedig worden

Lando Norris gaat dit weekend in Imola op jacht naar een goed resultaat. De Britse McLaren-coureur verschijnt in Italië voor het eerst aan de start als een racewinnaar. Zijn zege in Miami heeft er echter niet voor gezorgd dat hij nu te overmoedig te werk gaat.

Norris en zijn team McLaren beschikken over een gezonde dosis zelfvertrouwen. In Miami introduceerden ze een groot updatepakket, en Norris liet zien dat die nieuwe onderdelen het best goed deden. Hij won voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Prix, en dat zorgde voor veel vreugde. Dit weekend willen ze weer schitteren, maar ze weten ook dat Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes en Aston Martin niet stil hebben gezeten.

Norris probeert dan ook realistisch te blijven in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna van zondag. In gesprek met Motorsport.com probeert hij de verwachtingen een beetje te temperen. Hij is zeer positief, maar ook realistisch: "Ik ben niet overmoedig, maar ik ben ook niet te onzeker. Ik heb het gevoel dat ik een goede balans heb tussen accepteren waar we staan en ik denk nog steeds dat we op dit moment het op twee na beste team zijn, maar dat kan veranderen als we hier weer een goed weekend hebben."