Horner denkt dat Newey rust gaat nemen

In Miami draait het dit weekend eigenlijk maar om één iemand: Adrian Newey. Eerder deze week werd bekend dat hij Red Bull Racing gaat verlaten, en dat is een flinke aderlating voor het team. Christian Horner denkt dat Newey even iets anders gaat doen dan werken in de Formule 1.

Newey geldt als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Zijn vertrek is dan ook een flinke nederlaag voor Red Bull, en meerdere teams azen op zijn handtekening. Ferrari en Aston Martin werden eerder al in verband gebracht met Newey, maar vlak voor de eerste vrije training in Miami meldde Williams-teambaas James Vowles dat ook hij in gesprek is met Newey. De volgende werkgever van de Britse topontwerper is dus nog onbekend.

Familie

Red Bull-teambaas Christian Horner laat in Miami weten wat hij van Newey verwacht. Na de eerste vrije training sprak hij zich uit voor de camera's van Sky Sports: "Ik denk dat hij eerst iets anders gaat doen. Hij is 65 jaar oud en hij heeft het wel verdient om even een stapje opzij te doen en wat tijd door te brengen met zijn familie en zijn vrouw. Dat wil hij graag doen. Wie weet maakt hij de keuze om voor een ander team te gaan werken. Het ironische is dat Adrian altijd een hekel heeft gehad aan regelwijzigingen."

Kameraadschap

Horner gaat Newey ook op een persoonlijk vlak missen. De twee hebben samen veel meegemaakt, en Horner is hier dan ook open over: "Hij is een formidabele engineer en hij ging altijd op zoek naar dat laatste beetje performance. Hij verlegt de grenzen, maar ik ga vooral de kameraadschap missen. We hebben veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt in de afgelopen achttien jaar, hij zat al die tijd naast me op de pitmuur. We hebben 117 races en een paar wereldtitels gewonnen in die tijd."