Norris verklaart Koningsdag-foto: "Viel op een kapot glas"

Lando Norris ging vorige week het internet over toen er foto's naar buitenkwamen waarop te zien was hoe hij Koningsdag vierde in Amsterdam. Op één van de foto's was te zien hoe Norris met een verband om zijn neus op een boot zat. In Miami wil Norris dat verhaal niet te groot maken.

Het is geen geheim dat Norris een goede band heeft met Nederland. De Britse McLaren-coureur vierde vorige week Koningsdag samen met zijn goede vriend en DJ Martin Garrix. Ze vierden een uitgebreid feestje op een boot in Amsterdam, en de beelden daarvan gingen viral. Veel fans schrokken zich een hoedje, want op één van de foto's was Norris te zien met een bebloed verband om zijn neus.

Glas

Sommige fans vreesden voor een blessure die Norris de Grand Prix van Miami kon kosten. Al snel werd duidelijk dat er niet zoveel aan de hand was. In Miami liep Norris door de paddock met een ieniemienie verbandje op zijn neus. Norris legt aan Motorsport.com uit wat er een de hand was: "Ik viel op een glas dat stuk was, waardoor mijn neus een snee opliep. Het was een beetje dom, maar het zag er veel erger uit dan het was. Iedereen vond het er verschrikkelijk uitzien, maar het was maar een klein sneetje. Ik had graag een spannender verhaal met jullie gedeeld."

Niet schamen

Norris vindt het ook helemaal niet erg dat de foto's van het feestje de wereld over gingen. Ook de veelbesproken foto met het verband zorgt er niet voor dat hij zich schaamt: "Nee, het is niet iets waarvoor ik me zou moeten schamen. Mensen maakten er veel meer van dan dat het in werkelijkheid was. Het was maar een sneetje. Het is alleen dat je je tegenwoordig niet meer kunt verbergen in deze wereld, en dat probeer ik ook helemaal niet. Iemand nam een foto en zo werd het een groter iets dan nodig was. Maar ik vind het niets iets om me voor te schamen."