Pérez en Cadillac maken vorderingen: "We verbeteren continu"

Sergio Pérez kijkt met tevredenheid terug op zijn terugkeer in de Formule 1. Tijdens zijn eerste week in Barcelona met Cadillac mocht de Mexicaan eindelijk weer ronden rijden in een van de snelste auto's ter wereld. Pérez erkende daarbij ook dat zij nieuwe team vorderingen maakt.

Pérez is weer helemaal terug in de F1. Nadat de de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing een jaar moest toekijken, keerde hij deze week weer terug op de grid voor de shakedown in Barcelona, net als teamgenoot Valtteri Bottas. Daar maakte Pérez zijn eerste kilometers in de gloednieuwe Cadillac. 

30 jan

'Cadillac maakt vorderingen'

Begin deze week liep Pérez tegen de nodige problemen aan. Door de nieuwe reglementen en de entree van Cadillac in de Formule 1, is het voor een groot deel van het Amerikaanse team allemaal nieuw. Desondanks maakte Pérez de nodige meters en beleefde met name een goede donderdag. Dat erkende hij zelf ook. 

"We hadden een veel betere dag", zei Pérez terugblikkend tegenover F1TV.com. "We hebben veel gereden en veel informatie verzameld. We verbeteren met elke wedstrijd. Het was een positieve dag, dus hopelijk kunnen we morgen, met Valtteri (Bottas) erbij, weer een positief resultaat behalen", voegde hij daaraan toe. 

Pérez denkt goed te zitten

Over twee weken reist het Formule 1-circus af naar Bahrein, waar de eerste puntjes op de i zullen worden gezet voor het nieuwe seizoen. Dan zal de eerste officiële wintertest plaatsvinden op het Bahrain International Circuit. Pérez verwacht daar stappen te maken met Cadillac. 

"Nu beginnen we uiteraard de auto, de afstelling en de richting die we willen inslaan te onderzoeken. Ik denk in ieder geval dat het een goede start is", zo sloot de Mexicaan uiteindelijk af. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (3)

  • HarryLam

    Posts: 5.199

    Een kleine 5 sec verwijderd van de snelste tijd, maar wel met dezelfde motor als de snelste tijd vind ik niet veelbelovend.
    Nou had ik niet anders verwacht, dus ja er zijn nog veel vorderingen nodig.

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 16:01
  • Larry Perkins

    Posts: 62.829

    Perez: We verbeteren met elke wedstrijd."

    De Mexicaan heeft van zijn ouwe heer een glazenbol gekregen...

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 16:10
  • StevenQ

    Posts: 10.154

    Binnenkort: "De auto is ontworpen voor Bottas"

    • + 0
    • 1 feb 2026 - 19:07

Meer nieuws

