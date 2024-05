Verstappen duidelijk: "Toekomst ligt momenteel bij Red Bull"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken weer veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Er gingen geruchten rond over een aanstaand gesprek met de top van Mercedes. In Miami laat Verstappen echter weten dat zijn toekomst momenteel nog gewoon bij Red Bull Racing ligt.

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing. Lange tijd leek het er op dat hij nooit voor een andere renstal zou gaan rijden, maar de onrust binnen Red Bull hebben voor andere verhalen gezorgd. Verstappen werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar rivaal Mercedes. Teambaas Toto Wolff staat open voor de komst van Verstappen, maar de Oostenrijker ontkende dat er een gesprek op de planner staat.

Toekomst

In Miami kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op de nieuwe geruchten van de afgelopen weken. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "Mijn toekomst ligt bij Red Bull op dit moment. Uiteindelijk zal geld niet het verschil maken voor mij, ook niet als er een bod van 150 miljoen euro op tafel zou liggen. Ook niet bij 250 miljoen euro, ik ben blij met wat ik nu verdien. Het gaat om performance, want ik weet van mezelf dat ik vrij chagrijnig word als ik om de vijfde plaats moet vechten. Het gaat altijd om performance, dat weet iedereen. Toto weet dat ook."

Wolff

Verstappen vindt het niet vreemd dat Wolff interesse in hem toont. De regerend wereldkampioen wordt gevraagd of het gek is dat Wolff stelt dat hij op zijn keuze wacht: "Nee, want ik denk dat iedereen altijd optimistisch en hoopvol moet blijven. Maar op dit moment kan ik wel zeggen dat ik bij Red Bull wil blijven, want ik geloof in dit project en alle betrokkenen. Uiteindelijk weet je in sport en het leven niet wat er in de toekomst gaat gebeuren."