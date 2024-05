Jordan weigert iets te zeggen over toekomst Newey

Eerder deze week bevestigde Red Bull Racing dat Adrian Newey gaat vertrekken. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar het is wel een flinke aderlating voor Red Bull. Eddie Jordan kent Newey zeer goed, maar hij weigert iets te zeggen over de toekomst van de topontwerper.

Newey speelde een belangrijke rol bij alle successen van Red Bull Racing in de Formule 1. De Britse topontwerper was verantwoordelijk voor alle wagens waarmee wereldtitels werden gewonnen. Newey wordt tevens gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied, dus het is logisch dat veel teams azen op zijn handtekening. Zijn vertrek is voor Red Bull dus een groot gemis, en een nieuw hoofdstuk in een onrustig seizoen.

Newey bedankte in het persbericht van Red Bull meerdere mensen, waaronder Eddie Jordan. De Ierse oud-teambaas werd door Newey omschreven als zijn goede vriend en manager. In zijn podcast 'Formula for Success' spreekt Jordan zich uit: "Ik ga niet zeggen wat ik ga adviseren, maar we praten veel, we fietsen veel samen. Ik zie hem vrijwel elke dag gedurende een periode van twee, drie maanden, zoals tijdens de zomer in Kaapstad. We zijn zo ongeveer buren. Dus er zijn bepaalde dingen die ik weet en bepaalde dingen die hij over mij weet! Maar weetje, mijn lippen zijn verzegeld!"