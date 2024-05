VCARB verwacht veel van Miami-updates

Het team van Visa Cash App RB is redelijk aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze wisten al aardig wat WK-punten te verzamelen, maar ze kunnen nog stappen gaan zetten. Teambaas Laurent Mekies kondigt updates aan voor Miami en daar verwacht hij veel van.

Het team van VCARB wil dit jaar echt stappen gaan zetten. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft in de wintermaanden een metamorfose ondergaan, en ze willen schitteren. In de eerste vijf races van het seizoen wist het team zeven WK-punten te verzamelen en daardoor staat ze nu op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Dat betekent dus dat ze de aanvoerder zijn van het krappe middenveld. Wel is het zo dat coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo wisselend presteren.

VCARB-teambaas Laurent Mekies is vooralsnog redelijk positief. Het Italiaanse team introduceert in Miami een nieuw updatepakket, en daar heeft men enorm hoge verwachtingen van. Tegenover Motorsport.com legt Mekies uit wat zijn verwachtingen zijn: "We hebben voor het raceweekend in Miami een update gepland. We hopen dat we daarmee bovenaan het middenveld kunnen blijven. Maar we weten tegelijkertijd dat er geen garanties zijn in deze sport. Ik denk dat je alleen als alles echt perfect verloopt, de tiende plaats kan vasthouden."