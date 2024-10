Horner zet Red Bull-deuren open voor Ricciardo

Daniel Ricciardo werd vorige maand aan de kant geschoven door Red Bull. Bij VCARB werd hij vervangen door Liam Lawson, maar de Red Bull-familie is hem nog lang niet vergeten. Christian Horner biedt Ricciardo nu weer een baan aan voor de toekomst.

Ricciardo's Formule 1-avontuur lijkt er nu echt op te zitten. Nadat hij vorig jaar redelijk onverwachts mocht terugkeren, is de kans vrijwel nul dat dit in de komende periode weer gaat gebeuren. Bij Red Bull lijken ze echter nog niet volledig afscheid te willen nemen van de goedlachse Australiër. Red Bull-teambaas Christian Horner wilde eerder namelijk niet uitsluiten dat Ricciardo weer een zitje krijgt.

In Austin was Horner iets minder uitgesproken. Ditmaal bood hij de Australiër geen zitje aan, maar zette hij de deur wel weer wagenwijd open. Toen Horner door de internationale media werd gevraagd naar Ricciardo, was hij duidelijk: "Hij is echt opgegroeid bij Red Bull. Hij neemt nu even pauze, maar wie weet. Hij is her in ieder geval van harte welkom, op welk moment dan ook. Hij kan hier iedere rol krijgen die hij maar zou willen en hij kan op iedere manier weer betrokken raken bij het team. Hij heeft hier natuurlijk een hele reputatie opgebouwd en als je als coureur stopt in de Formule 1, heb je nog veel jaren in het vooruitzicht. Als hij het ziet zitten om wat dingen in de VS te doen, zouden we daar echt voor openstaan."