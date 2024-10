Boze Stella vindt straf voor Norris 'ongepast'

De tijdstraf van Lando Norris was na afloop van de Amerikaanse Grand Prix het onderwerp van gesprek in de paddock. Veel mensen vonden de straf terecht, maar bij McLaren had men die mening vanzelfsprekend niet. Andrea Stella was niet blij met de stewards.

Norris vocht in de slotfase van de race in Austin een stevig duel uit met Max Verstappen. De inzet van het duel was de derde plaats, die op dat moment in handen was van Verstappen. De Nederlander verdedigde stevig, en Norris gaf ook niet zomaar op. Dit resulteerde niet in tranen, maar wel in een tripje door de uitloopzone. Norris vond dat hij voor Verstappen reed, en de positie dus niet hoefde terug te geven. De stewards dachten daar anders over, en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden.

Bij McLaren waren ze zeker niet blij mee. Teambaas Andrea Stella was uitermate kritisch toen hij zich vlak na de race uitsprak bij Sky Sports: "Mijn mening is dat de manier waarop de stewards zich bemoeiden met een prachtig stukje autosport ongepast was, omdat beide auto's van de baan schoten en dus allebei een voordeel hadden. Het is jammer, want het kost ons een podium. Het was een race waarin we geduldig bleven nadat we in de eerste ronde van de baan werden geduwd. We accepteerden het. Dat gezegd hebbende, vanuit onze positie kan je niet in beroep gaan tegen dit besluit. Dit hoofdstuk is nu gesloten en we gaan verder naar de volgende race."