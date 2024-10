Verstappen heeft geen idee wat Red Bull-probleem was

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Austin als derde geklasseerd. Hij reed vrijwel de hele race rond in de top van het veld, maar het leek er eventjes op dat er iets aan de hand was met zijn hand. Verstappen heeft echter geen idee wat dit probleem precies inhield.

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase meldde zich aan het begin van de race op de boordradio met een opvallend bericht. Hij liet Verstappen weten dat er een probleem was met de auto, maar dat Red Bull dit kon oplossen bij de pitstop. Toen Verstappen echter naar binnenkwam voor zijn stop, leek er niets bijzonders te gebeuren. Verstappen kon al heel snel zijn weg weer vervolgen.

De vraag was dan ook wat het probleem precies inhield, en of het wel een probleem was. Het kon bijvoorbeeld ook gaan op een kleine aanpassing aan de voorvleugel. Tijdens de persconferentie werd Verstappen gevraagd wat het probleem inhield: "Geen idee, dat heb ik niet gevraagd. Ik was gewoon aan het rijden." Aangezien de pitstop vrij vlot verliep, leek het Verstappen niet te hinderen. Daar was de Nederlandse coureur het mee eens: "Ja, dat klopt. Ik heb het nog niet aan het team gevraagd, dus ik weet het niet."