Marko vergelijkt Verstappen met een eekhoorn: "Hij raapt elk nootje op"

Max Verstappen breidde afgelopen weekend in Austin zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Hij vocht een intens duel uit met Lando Norris, en hij versloeg de Brit. Helmut Marko is tevreden en hij vergelijkt zijn Nederlandse stercoureur met een ijverige eekhoorn.

Verstappen kende een positief weekend in Austin. Op de zaterdag schreef hij de sprintrace op zijn naam en in de race werd hij als derde geklasseerd. Verstappen doorbrak hiermee het momentum van Lando Norris, want de Brit eindigde niet op het podium. Dat kwam mede door de straf die Norris ontving na het duel met Verstappen in de slotfase. Dat neemt echter niet weg dat Verstappen sterker presteerde dan zijn Britse rivaal.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg blij met de prestaties van zijn Nederlandse coureur. Marko werd door De Telegraaf gevraagd naar het feit dat Verstappen het momentum van Norris doorbrak: "Max is een beetje zoals een eekhoorn. Elk nootje dat ze zien liggen, rapen ze op. Als het om WK-punten gaat, heeft Max diezelfde filosofie. Hij heeft de ervaring en dat hebben wij als team ook. In 2009 hadden we bijvoorbeeld ook de snelste auto en de snelste coureur, maar we wonnen de titel niet. We deden veel dingen verkeerd. Duidelijk is nu dat Max nog steeds de beste is. Hij is mentaal heel sterk. Ik zal hem wat dat betreft niet meer vergelijken met andere coureurs." Met dat laatste doelt Marko op zijn recente uitspraken over Norris, waar men bij McLaren niet zo blij mee was.