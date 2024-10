Wolff verdedigt Hamilton: "Spin lag voor 100 procent aan de auto."

Het team van Mercedes kende een rampzalig weekend in Austin. Ze konden Ferrari, Red Bull en McLaren niet bijhouden en Lewis Hamilton viel uit na een ongelukkige spin. Teambaas Toto Wolff stelt dat deze spin zeker niet de schuld was van Hamilton, maar van de auto.

Hamilton kende één van de slechtste raceweekenden uit zijn loopbaan. In de sprintrace ging het nog aardig, maar in de kwalificatie ging het helemaal mis. Hamilton viel af in Q1 en hij startte de race vanuit het achterveld. Hij maakte een aantal posities goed voordat hij van de baan schoot. Zijn Mercedes zat muurvast in het grind, en Hamilton moest zwaar teleurgesteld uitstappen. Zijn teamgenoot George Russell werd uiteindelijk zesde.

Oorzaak

Russell was een dag eerder in de kwalificatie gecrasht en hij moest vanuit de pitlane starten. Het ging na afloop van de race vooral over de spin van Hamilton. Mercedes-teambaas Toto Wolff steunde zijn coureur toen hij door Sky Sports werd gevraagd naar de oorzaak van de spin: "De auto, honderd procent. Hij was op dat moment nog niet eens aan het pushen. We zagen het op zaterdag bij George, misschien was dat over de limiet, maar ook hij verloor hem abrupt en eindigde in de muur."

Wolff wees ook naar een aantal andere zaken. De Oostenrijkse teambaas was namelijk van mening dat er nog meer factoren meespeelden bij de spin: "Nu was er wind en een beetje vieze lucht van de auto de voor hem reed. We hebben zeker een probleem, ik weet alleen niet of dat op zaterdag ook zo was. Lewis Hamilton verliest de auto niet zomaar in de tweede ronde van de race."

Updates

Mercedes introduceerde dit weekend een grote hoeveelheid nieuwe onderdelen. Maar volgens Wolff zijn de spins van zijn coureurs niet te koppelen aan de updates: "Ik denk niet dat er een fundamenteel probleem is met de update. Ik denk dat het meer interactie is op aerodynamisch en mechanisch gebied. We gaan door met de update, het heeft geen zin om dat niet te doen, want er is veel rondetijd die je laat liggen. Aan de andere kant moet je wel heel open-minded zijn."