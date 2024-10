Zware kritiek op straf Norris: "FIA had zich erbuiten moeten houden"

Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin zorgde voor veel controverse. Norris kreeg een straf voor het inhalen buiten de baan, en daar was niet iedereen het mee eens. Ralf Schumacher is van mening dat de twee aan het racen waren, en hij vindt dat de FIA zich er buiten had moeten houden.

Verstappen en Norris vochten in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix een prachtig duel voor de derde plaats uit. Norris had meer snelheid, maar Verstappen verdedigde zijn positie met alles wat hij in zich had. Norris probeerde zijn McLaren erlangs te duwen, maar beide coureurs gingen wijd. Norris haalde in buiten de baan, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Bij McLaren vonden ze dat een terechte straf, en ze vonden dat Verstappen ook buiten de baan reed.

Jammer

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is geen fan van de straf voor Norris. De Duitser deelde zijn mening bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Verstappen stak zijn auto in de bocht en er was op dat moment geen ruimte voor Norris. Natuurlijk had hij liever een betere lijn gekozen, maar ik vind het jammer. Voor mij was het racen. Max probeerde alles, Norris probeerde alles. De straf was vanuit mijn oogpunt niet helemaal noodzakelijk."

Niet eerlijk

Schumacher probeert zich in te leven in de situatie van de coureurs. De analist begrijpt de manier waarop ze handelden op dat moment: "Je kunt zeggen: waar moet hij heen? Dan moet hij afremmen, op de een of andere manier er weer achter zien te komen en het de volgende ronde opnieuw proberen. Zo kun je het zien. Maar hij ligt op kop en dan rijdt Max gewoon naar binnen en naar buiten. Max haalt de bocht ook niet. Vanuit dat oogpunt vind ik het niet eerlijk."

FIA

Schumacher lijkt echter geen specifieke kant te kiezen in het debat. De Duitser is vooral van mening dat de fout hier bij autosportfederatie FIA ligt: "Ik had liever gezien dat die twee met rust waren gelaten en dat de FIA zich erbuiten had gehouden. Het was spannend om naar te kijken en uiteindelijk was Lando sneller. Dat was ook het geval. Al was de straf natuurlijk een goede beslissing voor Red Bull."