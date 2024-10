Piastri wijst naar Norris-straf: "Regels zijn niet erg duidelijk"

In Austin ging het afgelopen weekend veelvuldig over de tijdstraf voor Lando Norris. De Brit kreeg een straf na zijn moment met Max Verstappen. Oscar Piastri plaatst zijn vraagtekens bij deze beslissing en hij hint op vragen die zullen worden gesteld aan de FIA.

Norris kreeg zijn straf voor een duel met Max Verstappen in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix. De Britse McLaren-coureur was op jacht naar Verstappen en hij beschikte over een snellere auto. Verstappen verdedigde zijn derde plaats met alles wat hij in zich had, en Norris wist er maar niet langs te komen. Met nog een paar rondjes te gaan duwde Norris zijn wagen naast de Red Bull van Verstappen.

Riskant

Ze gingen beide wijd, maar Norris haalde Verstappen in. Aangezien hij buiten de baan Verstappen had ingehaald, kreeg hij een tijdstraf. Bij McLaren vroegen ze zich af waarom Verstappen geen straf had gekregen voor het van de baan forceren van Norris. McLaren-coureur Oscar Piastri werd na afloop van de race naar dit incident gevraagd. Tegenover de internationale media sprak de teamgenoot van Norris zich uit: "Het is niet echt aan mij om er commentaar op te geven. Alles wat ik kan zeggen is dat beide auto's van de baan gingen. Ik denk dat het moeilijk is om een straf te geven voor twee coureurs die van de baan gingen. Ik weet ook niet wat er gebeurde in bocht 1. Het zag er riskant uit."

Kopie

Wat ook meespeelde bij McLaren, was dat Piastri tijdens de sprintrace een straf had gekregen voor het buiten de baan dwingen van Oscar Piastri. De Australiër spreekt zich uit: "Als je kijkt naar mijn straf in de sprintrace, dan denk ik dat het eigenlijk een kopie was van Max en Lando. Maar ik bleef op de baan en ik kreeg een straf. Dus nee, de regels zijn niet heel erg duidelijk. Het is gewoon heel moeilijk."

Interpretatie

Piastri denkt dat de coureurs allemaal anders denken over deze zaak. Hij denkt dan ook dat erover gesproken moet worden met de coureurs en de FIA: "Ik heb het gevoel dat we als coureurs allemaal een andere interpretatie hebben van wat we eerlijk vinden en wat niet, vooral als het gaat over als je aan de buitenkant van een andere coureur zit. Een verschil van tien of twintig centimeter zou niet het verschil zijn tussen of je wel of geen ruimte hebt. Natuurlijk is het voor stewards, die over het algemeen niet hebben geracet, erg moeilijk om dat op het moment zelf te beoordelen. Ik denk dat mijn incident en die van Lando en Max erg op elkaar lijken, met tegenovergestelde straffen. Ik ben er dus zeker van dat we wat vragen gaan stellen."