Marko ziet Verstappen grote stap naar wereldtitel zetten

Max Verstappen en Red Bull Racing kenden een goed weekend in Austin. Verstappen werd derde in de race, maar hij won op zaterdag wel de sprintrace. Helmut Marko durft te stellen dat Verstappen een zeer grote stap richting zijn vierde wereldtitel heeft gezet.

Verstappen moest op het Circuit of the Americas een spectaculair met Lando Norris uitvechten. Norris leek zijn vriend te hebben gepasseerd, maar volgens de stewards was dit niet volgens de regels gebeurd. Norris had buiten de baan ingehaald, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Verstappen greep hierdoor de derde plaats in handen, en hij liep weer een beetje uit in het wereldkampioenschap.

Grote stap

Red Bull-adviseur Helmut Marko was heel erg blij met de prestaties van Verstappen. Na afloop werd hij door Motorsport.com gevraagd of er in Austin een stap richting de wereldtitel is gezet: "Een zeer grote stap. Ik moet zeggen dat het team erg goed werk heeft geleverd. In Bakoe hebben we de eerste stap gezet, in Singapore is er een volgende stap gezet en hier hebben we nog een stap naar voren gezien. We waren in ieder geval in de kwalificatie en de sprint competitief. De Grand Prix was een ander verhaal, al moet ik zeggen dat de sprint mogelijk een andere afloop had gehad als de Ferrari's niet met elkaar hadden gevochten."

Kampioen

Verstappen leek na zijn sterke sprintrace de favoriet voor de zege te zijn op zondag, maar dat lukte dus niet. Dat neemt niet weg dat hij volgens Marko goed heeft gepresteerd: "Zoals het Max betaamt, heeft hij optimaal gereden met een moeilijke auto. Zowel op de mediums als de hards hadden we het zwaar. We moeten uitzoeken waarom dat was, want we konden niet dezelfde snelheid halen als in de sprint. Maar Max reed ongelooflijk, gezien de druk en het feit dat zijn banden zo goed als op waren." Marko stelt dat Verstappen reed als een kampioen: "Ja, want hij heeft Lando iets van vijftien rondjes achter zich gehouden, terwijl de banden van Lando zes ronden jonger waren en we niet de snelheid hadden van een dag eerder."