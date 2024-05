Ralf Schumacher verwacht vertrek Verstappen na Newey-exit

Gisteren werd bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, en het is een flinke klap voor Red Bull. Ralf Schumacher denkt dat het vertrek van Newey ervoor gaat zorgen dat ook Max Verstappen gaat vertrekken.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. De Nederlandse regerend wereldkampioen beschikt nog over een langlopend contract, maar hij stelde eerder wel dat het van belang is dat Red Bull de belangrijkste pionnen binnenboord houdt. Het vertrek van Newey betekent dus dat er een belangrijke pion verdwijnt, en daar is Verstappen vermoedelijk niet heel erg blij mee.

Mogelijkheden

Ralf Schumacher weet nu zeker dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De Duitse oud-coureur en huidig analist doet zijn uitspraken tegenover zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik denk ook dat hij andere mogelijkheden heeft. In de paddock hoor je al verhalen over dat hij met anderen aan het praten is. De vraag is of het komend jaar gaat gebeuren, of in het jaar daarna. Voor mij staat vast hij wil gaan vertrekken."

Leegloop

Schumacher denkt dat er sowieso een leegloop gaat plaatsvinden bij het team van Red Bull. De Duitser wijst naar het vertrek van Newey en de gevolgen daarvan: "Er gaan engineers vertrekken die samen met Newey ergens anders heen willen gaan. De teamspirit is niet meer zoals Dietrich Mateschitz had gewild. Wat er nu gebeurt is echt jammer en heel verdrietig. Het is erg teleurstellend dat het nu uit elkaar valt vanwege mensen die van Mateschitz de kans hebben gekregen, terwijl het in de kern slechts werknemers zijn. Het is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor."