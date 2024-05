Perez en Hamilton moeten zich melden in perszaal Miami

Later vandaag gaat het raceweekend in Miami van start van de traditionele mediadag. Een select groepje coureurs zag zich op de baan rondom het Hard Rock Stadium melden in de perszaal. Max Verstappen is niet geselecteerd door de FIA, maar zijn teamgenoot Sergio Perez wel.

Elk weekend moeten een aantal coureurs zich melden in de perszaal. In tegenstelling tot vorig jaar gebeurt dat niet in meerdere groepjes, maar in één grotere groep. De FIA heeft besloten dat thuisrijder Logan Sargeant zich vandaag moet melden in de perszaal. Hij krijgt gezelschap van Red Bull-coureur Sergio Perez, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Lance Stroll en Valtteri Bottas.

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich in de perszaal melden. Tussen de eerste vrije training en de sprintkwalificatie in schuiven Aston Martin-teambaas Mike Krack, McLaren-CEO Zak Brown, Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies en Williams-teambaas James Vowles aan in de perszaal. Red Bull-teambaas Christian Horner hoeft zich na een bewogen week niet te melden. Het is wel de verwachting dat hij en Max Verstappen in de loop van het weekend met de pers zullen praten. Hoeveel ze willen zeggen over het aanstaande vertrek van Adrian Newey, is vanzelfsprekend niet duidelijk.