Vasseur verwacht geen sprintproblemen in Miami

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Miami op het programma. Het team van Ferrari wil goed voor de dag komen op het circuit in Miami Gardens. Er wordt weer gesprint, en teambaas Frédéric Vasseur denkt dat zijn team het sprintformat nu iets beter onder de knie heeft.

Anderhalve week geleden werd de eerste sprintrace van het seizoen verreden in China. Op het circuit van Shanghai maakte men voor het eerst kennis met het nieuwe format, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Bij het team van Ferrari hadden ze bijvoorbeeld veel moeite met de sprintkwalificatie en de sprintrace. In Miami wordt er weer gesprint, maar bij Ferrari hebben ze nu wel vertrouwen in een goede afloop.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is hoopvol. De Fransman ziet grote verschillen met China en dat legt hij uit in de vooruitblik van Ferrari: "We hebben opnieuw te maken met het sprintformat waar we in China wat moeite mee hadden. Dit is heel heel anders soort circuit en een plek waar we kunnen rekenen op de gegevens die we in de afgelopen twee seizoenen hebben verzameld. We verwachten het beter te doen dan in Shanghai, en daar vertrouw ik op. Vooral omdat het veld zich zo dicht achter de leider in het kampioenschap bevindt. Het zal opnieuw belangrijk zijn om het beste uit de vrije training te halen, vooral om te werken aan de kwalificatie waar we het de laatste tijd te moeilijk mee hadden."