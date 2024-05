Honda hoopt dat Tsunoda doorstroomt naar Red Bull"

Yuki Tsunoda kan op steun blijven rekenen van Honda na 2026, al is de autofabrikant niet meer verbonden aan Red Bull of het zusterteam Visa Cash App RB. Dat zegt CEO van Honda Racing Corporation, Koji Watanabe exclusief in een interview met Autosport. De Japanse topman hoopt dat Tsunoda doorstroomt naar de hoofdmacht van Red Bull. "Ik vind het een heel mooi verhaal dat Tsunoda eerst een actieve rol zou spelen bij RB en daarna zou promoveren naar Red Bull", aldus Watanabe. "Ook al is het nadat wij er niet meer zijn, we willen hem graag nauwlettend in de gaten houden terwijl hij doorgroeit naar de topteams.



Dat Honda vierkant achter Tsunoda blijft staan, heeft te maken met de geschiedenis die coureur en bedrijf samen opbouwden. ''Tsunoda is opgeleid bij de Honda Racing-school, dus daarom is het vanuit HRC-oogpunt onze droom dat HRC-pupillen topcoureurs kunnen worden. Het is dus heel belangrijk dat Yuki een topcoureur in de Formule 1 wordt." Vanaf 2026 rijdt Red Bull met het merk Ford als motor. Volgens de HRC-baas hoeft dat geen obstakels op te leveren bij het supporten van Tsunoda. "Dat is niet per se moeilijk. We moeten hierover beslissen en kijken hoe de situatie dan is. Maar we kunnen Yuki wel ondersteunen om een ​​topcoureur te worden, ja."

Aston Martin



Er is ook een kleine kans dat Tsunoda mee verhuist naar Aston Martin, het team waar Honda vanaf 2026 motoren aan gaat leveren. Fernando Alonso is al vastgelegd. De kans blijft groot dat Lance Stroll, zoon van de eigenaar, aanblijft, maar niemand weet hoe lang dat contract nog duurt. Er is dus een kans dat er een plekje vrij komt. "We weten nog steeds niet hoe de line-up van Aston Martin eruit zal zien", zei Watanabe. "Alonso is bevestigd, maar ik heb nog niet gehoord dat Stroll bevestigd is Ik denk niet dat de kans nul is dat dat gebeurt, dus ik denk dat de mogelijkheid bestaat dat dat op dit moment gebeurt'', sloot de Japanner af.