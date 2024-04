Uitslag Grand Prix van Japan: Oppermachtige Verstappen grijpt zege, Perez maakt Red Bull-feestje compleet

De Japanse Grand Prix is een feit. Op het circuit van Suzuka werkten de coureurs de race af en kwam uiteindelijk Max Verstappen als winnaar over de streep. Achter hem werd Sergio Perez als tweede geklasseerd. Het podium op het Japanse circuit werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Max Verstappen begon goed aan de race op het circuit van Suzuka. Hij had een goede start en niemand kon hem echt bijhouden. In het achterveld kwam het wel dicht bij elkaar. Alexander Albon raakte de achterband van Daniel Ricciardo en en dat resulteerde in een harde crash.

De twee coureurs vlogen de muur in en de schade was groot. Niet alleen de twee auto's waren afgeschreven, ook de bandenstapel lag in stukjes. De wedstrijdleiding koos direct voor een rode vlag en de coureurs keerden terug in de pitlane. Albon en Ricciardo waren in orde en ze keerden teleurgesteld terug naar hun teams. Voor Williams betekende het weer een zwaar beschadigde bolide.

Na een half uur ging de race weer van start. Verstappen had weer een goede start en hij reed met gemak weg bij de rest van het veld. Bij Mercedes besloten ze te gokken, want Lewis Hamilton stond op nieuwe harde banden. In het achterveld was het wel spannend, want Nico Hülkenberg zakte door het veld heen. De Alpines raakte elkaar en na een paar rondjes moest Guanyu Zhou opgeven met versnellingsbakproblemen.

Foutloos

Verstappen kende vervolgens een foutloze pitstop waarna hij achter Charles Leclerc de baan opkwam. Sergio Perez vloog op dat moment over de baan. Op een vers setje mediums besloot hij een paar gewaagde inhaalacties in te zetten. In de beroemde bocht 130R haalde hij Lewis Hamilton in en een rondje later herhaalde hij dit kunststukje door ook George Russell voorbij te steken.

Het werd al snel duidelijk dat de coureurs veel met elkaar moesten vechten, want er waren veel verschillende strategieën. Voor Verstappen maakte dit niet zoveel uit, want zodra hij de koppositie in handen had, reed hij lachend weg bij de rest van het veld.

Daarachter ontstond er een spannend duel tussen De Ferrari's en Lando Norris. De Brit verremde zich waardoor Carlos Sainz hem simpel voorbij kon steken. Vlak daarvoor bezorgde Logan Sargeant zijn team een halve hartaanval, maar hij kon de grindbak verlaten.

Strijd

Sainz duwde zichzelf naar de podiumplaatsen door zijn teamgenoot Charles Leclerc in te halen. Sainz reed weer een sterke race waarin hij veel duels moest uitvechten. Ook in het middenveld werd er veel gevochten en dat leverde veel spektakel op. In de slotfase werd het publiek nog getrakteerd op een mooie strijd tussen Oscar Piastri en George Russell. Piastri ging wijd bij het ingaan van de laatste ronde waardoor hij werd ingehaald door Russell. Het publiek stond op de banken, ook omdat thuisrijder Yuki Tsunoda in de punten finishte.